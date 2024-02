Il G7 è la grande occasione di Meloni per abbandonare qualsiasi ambiguità sovranista

(Di martedì 20 febbraio 2024) Lo scorso anno, al governo da pochi mesi, Giorgiaera arrivata al G7 di Hiroshima circondata da sospetti e da quelle che lei stessa ha definito «fake news» della propaganda di sinistra. Ha dovuto commentare il richiamo «avventato» del premier canadese Justin Trudeau sui diritti civili come se in Italia fossero state introdotte misure coercitive sulla comunità Lgbtq. Oggi Giorgiapresiede il forum dei Paesi liberi e industrializzati, è stata riabilitata grazie alla sua posizione filoatlantica e al rapporto personale e politico con Ursula von der Leyen, che sostiene nella riconferma alla guida della Commissione europea. Una presidenza che coincide con la campagna elettorale per le europee, nel momento più difficile per l’esercito ucraino, con l’uccisione di Alexey Navalny e il via libera alla missione europea Aspides nel Mar Rosso. Ecco, ...

Evento. Roma 2024, presentati gli Europei di atletica. Mei: Mai così forti: Si tratta del più grande appuntamento sportivo che si terrà nel 2024 su suolo italiano. Nell'evento ... " Non c'è mai stata una nazionale così forte e questi Europei sono un'occasione straordinaria", ha ...

Festa grande per la GeVi Napoli Basket al Comune: 'Voi avete vinto la coppa, noi facciamo il palazzetto': Basket 2023 - 2024 Serie A Squadra GeVi Napoli Festa grande per la GeVi Napoli Basket in occasione della premiazione al Comune. Dopo il primo bagno di folla in stazione centrale all'arrivo in treno da Torino, la squadra azzurra ha ricevuto l'abbraccio ...

A Como la città canta nell'arena del Teatro Sociale. Una cosa unica, e quest'anno trionfa Puccini: ... quindi, per rendere omaggio, tutti insieme, al più grande compositore italiano del '900 . Tra fine ... Com è altresì un progetto premiato anche a livello internazionale : in occasione della riapertura ...