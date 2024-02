Il futuro dell' agricoltura sarà comunista

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 20 febbraio 2024) Dispiace dirlo, ma a breve l’fatta da miliardari comunisti. Questi comprano intere tenute agricole. E’ molto cool, anzi trendy. Tanto se anche ci perdono qualche decina di migliaia di euro non vivono con la vendita del latte o del foraggio ecc. I miliardari comunisti hanno entrate dai diritti dei loro libri, dalle apparizioni nelle reti comuniste ecc. Di solito fanno gestire le 2mila pertiche che hanno comprato dal vecchio agricoltore. E’ chiaro che non avendo problemi prosaici, i miliardari comunisti possono vantarsi in tv: “Coltiviamo biologico! Senza pesticidi, no ogm, mucche non tosate”.P.s Una pertica milanese di 650 metri quadri in Finlandia non vale niente. In Pianura Padana vale 15mila euro (anche meno). Se trovi lo scemo.