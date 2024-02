Il futurismo è morto! Viva il futurismo!

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 20 febbraio 2024) Roma, 20 feb – Ilha da tempo passato il secolo di età. Ci si potrebbe chiedere cosa rimane di quella scintilla, di quella fiammata che incendiò l’Italia e il mondo, quel che è vivo e quel che è morto. Si percepisce sempre una sorta di contraddizione a parlare di, quando i futuristi stessi disprezzavano il lambiccarsi il cervello con il culto delle cose passate: “volete dunque sprecare tutte le forze migliore, in questa eterna ed inutile ammirazione del passato, da cui uscite fatalmente esausti, diminuiti e calpesti”. Dove si ride lì e la vita Come molti dei migliori maestri del novecento, anche per i futuristi non c’è modo peggiore per tradirli che prenderli troppo sul serio. L’unica cosa seria da fare con loro è ridere, al modo di Palazzeschi, per cui “l’uomo non può essere considerato seriamente che quando ride”. E per ...