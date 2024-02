Il Fosso si gode l’impresa ma perde Pagliari

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ilmbrone incassa un buon pareggio e si assesta in una posizione di centroclassifica che guarda verso l’alto. Meno contento del pari l’avversario (la Sambenedettese) che si vede sorpassare in graduatoria dal Campobasso. "Partita combattuta e spigolosa – commenta l’allenatore delmbrone Michele Fucili – ma il gol subìto su palla inattiva all’ultimo minuto del primo tempo poteva compromettere la gara per noi. Nella ripresa siamo stati bravi a rimanere in partita e a recuperarla con Casolla. Ottenere un risultato positivo contro la capolista ed in rimonta ci deve dare grande soddisfazione ed autostima per il proseguo del campionato che, visti i risultati degli altri campi, sarà difficile fino all’ultima giornata. Peccato per l’infortunio di Germinale e soprattutto diperché per lui si prospetta un lungo stop ...