Il Forlì ha due ‘nuovi’ protagonisti Merlonghi ritrovato | Visani lanciato

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ilsi prende il derby con l’Imolese e in un colpo solo saluta il ritorno al gol di bomber(suo il rigore decisivo della trilogia dagli undici metri), scopre il gioiellinoe, complici i risultati maturati sugli altri campi, riapre il campionato. "Abbiamo vinto e accorciato le distanze dalla vetta. Dopo le ultime due partite, era fondamentale ottenere i tre punti", scandisce Mario. Che spiega così il motivo del suo ingresso in campo a partita in corso anziché dal 1’: "In settimana avevo accusato un fastidio all’adduttore, quindi di concerto con il mister abbiamo optato per questa soluzione". E a chi gli chiede se ricordasse da quanto non segnava risponde cavallerescamente sorridendo: "Da un bel po’. Era ora di sbloccarsi. Avevo tanta voglia di tornare al gol e di vincere, dopo essere ...