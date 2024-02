Il fattore smog Allarme Pianura Padana E Milano diventa un caso | Tra le peggiori al mondo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il sindaco milanese Giuseppe Sala contesta la posizione di, il governatore lombardo Attilio Fontana rivendica il lavoro svolto dalla Regione. Fa discutere la classifica del sito svizzero IQAir sulla qualità dell’aria nelle principali città del, una classifica in cui il capoluogo lombardo a un certo punto si piazza al terzo posto tra le metropoli più inquinate del globo, solo dopo Chengdu in Cina e Dhaka in Bangladesh – ai primi due posti – e appena prima di Delhi e Kolkata, entrambe in India. Secondo l’elaborazione dei dati del sito elvetico, che si basano su un indice di misurazione in vigore gli Stati Uniti (Us Aqi),è "non salutare" dal punto di vista dell’aria perché "la concentrazione di Pm2.5 è attualmente 22.7 volte superiore al valore guida annuale della qualità dell’aria indicato dall’Oms", valori non ...