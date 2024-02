Il dolore degli amici Fiori e biglietti per Federico | Resterai sempre con noi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 febbraio 2024)sorride, a cavallo della moto, con la tuta da centauro, il casco sottobraccio e la meraviglia di una vallata immersa nel verde tutto intorno a lui. Magari è lì che è ora, con lo stesso sorriso della foto appesa sulla colonna davanti all’ingresso principale dell’Itt Blaise Pascal. Una foto e un sorriso però non sono la stessa cosa. Ieri mattinaPara non è entrato a scuola coi suoi 16 anni e insieme a tutti glicoi quali condivideva il percorso didattico dietro ai banchi della terza L. Non lo farà più, perché sabato pomeriggio la sua vita si è spenta in seguito a un incidente stradale che si è verificato lungo la strada provinciale che corre a fianco dell’E45, allungandosi verso l’alta vallata del Savio. Nel tratto compreso tra le frazioni cesenati di San Carlo e Borello,, che in ...