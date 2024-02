Il decreto sugli autovelox in arrivo | cosa cambia

(Di martedì 20 febbraio 2024)il governo è pronto a emanare un. "Non può esserci il fai da te", è il refrain ripetuto a più riprese dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che sta studiando un modo per limitare il potere dei sindaci e dettare delle regole che garantiscano un'omogeneità a...

Si procede anche oggi con il voto sul decreto Anticipi in commissione Bilancio del Senato per poi farlo passare il 6 dicembre nell’aula del Senato. ... (iodonna)

Autovelox - Stretta in arrivo: vietati in città se il limite è inferiore a 50 km/h: Fin qui, il futuro decreto interministeriale sugli autovelox. In più, c'è la riforma del Codice della strada tramite disegno legge (se ne discute in Parlamento), riguardante l'omologazione e l'...

Fleximan ha vinto. Grazie a Salvini (di L. Bianco): Passa la linea Fleximan. Con un decreto in preparazione al ministero dei Trasporti, Matteo Salvini si prepara a varare un giro di vite sugli autovelox, che avrà ripercussioni anche sulle Città 30 d'Italia, a partire dalla rossa ...

Sempre più giovani dietro le sbarre: ...dell'Associazione Antigone sugli istituti penali minorili, presentato oggi, 20 febbraio, a Roma, secondo cui l'impennata di nuovi ingressi 'è segno evidente degli effetti del cosiddetto decreto ...