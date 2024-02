Il Crotone ha esonerato mister Zauli | in pole position un ex Palermo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 20 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoC’è Silvio Baldini, reduce dalla promozione in serie B con il, ina rilevare l’Lambertisulla panchina del. All’ormai ex tecnico dei pitagorici è stato fatale un rendimento con troppi alti e bassi con la squadra che stazione in zona playoff, ma a-12 dalla capolista Juve Stabia. L’allontanamento didalla panchina era già stato ad un passo lo scorso ottobre, ma all’epoca furono i calciatori ad opporsi chiedendo di non esonerare il tecnico. In giornata sono attese novità sul nuovo allenatore delchiamato a risollevare le sorti dei rossoblù che nel prossimo turno, in programma il 26 febbraio alle 20:45, saranno impegnati nella difficile trasferta dello “Zaccheria” ...