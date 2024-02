Il contante sta diventando obsoleto per la Gen Z | ecco perché Le quattro ragioni del cambiamento

(Di martedì 20 febbraio 2024) L'utilizzo delè in calo drastico tra i ragazzi sotto i 25 anni, la cosiddetta Gen Z. Secondo una ricerca Netcomm NetRetail 2023, pubblicata dal Sole 24 Ore, quasi sette giovani su dieci (66,5%) preferisce fare acquisti con lo smartphone. L'articolo .

I giovani under 25 non usano più i contanti, preferiscono le app: Tendenza che sta iniziando a contagiare anche i genitori quando danno la paghetta ai più piccoli. ... Italia ancora legata al contante, siamo terz'ultimi in Ue Grazie alla spinta della "Generazione Z", ...

Report BigCommerce, PayPal e WBR Insights: l'83% dei brand del Food & Beverage pronto ad investire in AI: L'adozione dell'intelligenza artificiale si sta rivelando essenziale per raggiungere questo ... Mentre il contante diventa sempre più obsoleto, i consumatori adottano con più fiducia i digital wallet, ...

Quando essere nullatenenti è reato: Avendo parecchio contante che non sa come riciclare, apre un conto corrente a nome della moglie e, ... ha dei debiti ; oppure sta tentando di ottenere un indebito risparmio fiscale . Nel primo caso non ...