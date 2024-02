Il Consorzio Franciacorta cambia la brand image | “Il nostro impegno per l’eccellenza”

(Di martedì 20 febbraio 2024) Erbusco (Brescia) – L’immagine rinnovata e un logo nuovo, più moderni e di impatto, pur se rispettosi della tradizione e della storia del sodalizio, rappresenteranno ilper la Tutela deldi Erbusco e i suoi soci. In particolare il lavoro di rinnovamento si è incentrato sulla tradizionale F merlata che per anni è stata una icona che ha reso distinguibili le bollicine più famose d’Italia. I nuovi elementi grafici catturano l'essenza della regione e si traducono in un'estetica distintiva che sarà riconosciuta in tutto il mondo. "Siamo felici di presentare la nostra nuova, che rappresenta ilcontinuo verso l'eccellenza, l'innovazione nel settore vinicolo e la nostra volontà di evolvere con il tempo ed i nostri cardini: eleganza e ...

Il Consorzio del Franciacorta cerca agenzia per la promozione in Giappone, Singapore, Cina: Il Consorzio di Tutela del Franciacorta, in qualità di organizzazione capofila e in partnership con il Groupement Qualité Huîtres Marennes Oléron, ha pubblicato un bando di gara per individuare un'...

Consorzio Franciacorta e Groupement Qualité Huîtres Marennes Oléron mettono a bando 3,2 milioni in tre anni: Il progetto avrà visibilità anche in Germania e Spagna con diverse iniziative Il Consorzio di Tutela del Franciacorta , in qualità di organizzazione capofila, in partnership con il Groupement Qualité Huîtres Marennes Oléron - GQHMO (FRANCIA) , ha emesso un bando di gara ...

Il Consorzio di Tutela del Franciacorta apre una gara per la comunicazione in Italia, Francia, Germania e Spagna: Il Consorzio di Tutela del Franciacorta apre una gara per individuare un organismo di esecuzione del programma di informazione e promozione dei prodotti agricoli in Italia, Francia, Germania e Spagna . ...