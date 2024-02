Il Circolo di Lettura Muriel Spark a Testo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 febbraio 2024) Arezzo, 20 febbraio 2024 – Appuntamento aper ildidi Civitella in Val di Chiana. Torna infatti, per la terza edizione, l’appuntamento dedicato all’editoria contemporanea e ai suoi protagonisti: dal 23 al 25 febbraio, la Stazione Leopolda di Firenze ospitaCome si diventa un libro, evento organizzato da Pitti Immagine in collaborazione con Stazione Leopolda, ideato da Todo Modo. Le case editrici presenti in Stazione Leopolda - come sempre con una selezione ragionata di libri e novità - saranno 150, di cui 56 che partecipano per la prima volta a. Attraverso incontri, presentazioni, produzioni originali e collaborazioni, la manifestazione invita il lettore e il professionista a camminare all’interno della Leopolda, come ...