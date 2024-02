Il cinema va in montagna Film sulle grandi imprese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 febbraio 2024) Una mini rassegna dedicata aisulla, promossa dalteatro Città di Villafranca, in collaborazione con il Cai di Bagnone. Primo appuntamento domani alle 21,15 con ‘Here i am. Again’,di Polly Guentcheva, giovane regista e produttrice bulgara che ha sentito il bisogno di portare sullo schermo la storia di Boyan Petrov, un uomo del suo Paese certamente noto agli appassionati di scalate. Boyan Petrov affronta l’Everest partendo dalla cima più ‘bassa’ della catena: lo Shishapangma (8.027 metri). La sua è una preparazione metodica, consapevole delle difficoltà e delle proprie condizioni fisiche. Qualcosa però non andrà come deve. Viene proposta la descrizione in parallelo della personalità di uno scalatore e quella delle giornate in cui se ne sono perse le tracce, il dispiegamento di forze per ...