Il Ceo di A22 spiega come sceglieranno le 64 squadre della Superlega

(Di martedì 20 febbraio 2024) Laè viva. Dopo la recente sentenzaCorte di Giustizia UE sul monopolio UEFA la A22 Sport è pronta a rilanciare la competizione. Il Ceo Bernd Reichart, ne ha parlato in una conferenza «Proporremo ai club di concordare un indice trasparente e oggettivo basato esclusivamente su parametri di prestazione – ha dichiarato Reichart -. Quali sono le 64che compongono la classifica dei migliori club d’Europa in base al loro rendimento nazionale ed europeo? E poi li assegneremmo a questi tre campionati prima di garantire anche l’accesso tramite i campionati nazionali alla competizione in corso».e altre competizioni Reichart hato che lanon avrà ripercussioni su nessuna competizione già esistente: «Dal nostro punto di vista questo non ha senso. ...