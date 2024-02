Il calcio d' antan di Mazzarri e Gattuso non tira più

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 20 febbraio 2024) Travolti da un insolito destino che li ha colti impreparati, Waltere Rinosi ritrovano a far i conti non tanto e non solo con l’ennesimo esonero – ci sta, ogni allenatore sa che è uno dei finali possibili – ma con una carriera che assume colori sempre più crepuscolari. Ed è subito sera, anzi notte fonda. L’impressione è quella di due allenatori sorpassati dagli eventi, spazzati via da un tempo a cui non hanno saputo adeguarsi. Una stagione che non hanno saputo leggere. Eppure, l’anagrafe pur marcando una distanza generazionale tra i due, dovrebbe esentarli da tale problema.con i suoi sessantadue anni non è poi così vecchio,con i suoi quarantasei non può più ritenersi emergente. Il vecchio che avanza è stato ricacciato indietro, dov'era partito. A Napoli pensavano che Walter potesse ...