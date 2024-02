Il bel tempo resiste | con temperature ancora sopra la media

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 20 febbraio 2024) L’alta pressione di origine subtropicale, con centro sull’oceano Atlantico al largo della penisola Iberica, proteggerà anche il nord Italia dall’arrivo delle piovose perturbazioni atlantiche fino a metà settimana. Non mancherà però il transito di qualche nuvola in scorrimento sul suo bordo orientale e la formazione di qualche nebbia in Valpadana nelle ore più fredde. Da giovedì il ritiro verso ovest della struttura anticiclonica e l’approfondimento di una depressione a nord del Regno Unito apriranno la strada alla discesa di fronti freddi atlantici verso il Mediterraneo, che porteranno il ritorno delle piogge anche sulla nostra regione e apporti di neve significativi sulle Alpi. Lesaranno stazionarie e superiori ai valori medi fino a domani, mentre un calo dei valori massimi è atteso da giovedì. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni ...