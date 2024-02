Il 22 febbraio rubinetti a secco a Querceto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 febbraio 2024)all’asciutto, giovedì 22, per molti residenti della zona dicon prevedibili disagi. Causa lavori di collegamento della nuova rete idrica, dalle 8 del mattino saràsospesa l’erogazione dell’acqua in molte strade della località: via Biancalani, via Messina, via Firenze, via Bari, Piazza Palermo, via Cagliari, via Milano, via Arezzo, via Genova, via Venezia, via degli Scarpettini, via delle Cave, via del Borgo, via del Pallottolaio, via del Gavine, via delle Cappelle, via della Loggia. La situazione – secondo Publiacqua che effettuerà i lavori - tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio.