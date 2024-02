Ihar Lednik | prigioniero politico | muore in carcere in Bielorussia

(Di martedì 20 febbraio 2024) Le notizie sulla guerra in Ucraina di martedì 20 febbraio, in diretta. Cnn, via d’accesso ad Avdiivka «disseminata di corpi» di militari ucraini

Un prigioniero politico muore in carcere in Bielorussia: Ihar Lednik era stato condannato per diffamazione contro Lukashenko

