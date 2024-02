I3P e Ordine dei Medici a sostegno delle startup della medicina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) L'Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino I3P e l'deidi Torino hanno firmato un nuovo accordo di collaborazione per sostenere la crescitanel settorescienzevita e lo sviluppo di progetti tecnologici nel settore biomedicale. Il protocollo d'intesa stipulato tra i due enti instaura un rapporto duraturo di cooperazione con scambio di informazioni sui progetti più promettenti e di contatti utili nel mondo sanitario, in un'ottica di sinergia e potenziali ricadute positive sul territorio. Ledel medtech costituiscono oggi una quota significativa dei progetti supportati da I3P, incubatore pubblico fondato nel 1999 - uno dei primi d'Italia, in procinto di celebrare il traguardo dei propri 25 anni di attività ...