I test in Qatar Bagnaia batte Martin | il duello è ricominciato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ilcontro, ovvero Ducati factory contro la Desmo targata Pramac. Sì, proprio come si è chiuso il 2023, la prima giornata diMotoGp, in(oggi la seconda e ultima, prima del via alla stagione) è stata segnata dalsul filo fra Pecco e Jorge. Conprimo esecondo. Occhio comunque anche alle Aprilia, visto che a Losail il passo gara di Aleix Espargaro è stato più che convincente (terzo), così come Ktm (Binder, quarto tempo) continua a mandare segnali importanti in chiave mondiale. In ritardo invece Marc Marquez (Gresini), posizione numero 16 e Marini (Honda) diciottesimo. Ri.Ga.