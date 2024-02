I sub di Marevivo nei fondali di Civitavecchia | rimossa una rete fantasma lunga oltre 200 metri

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 20 febbraio 2024) La Divisione Subacquea disi è immersa neidi, nei pressi dello sperone denominato “Scoglio del corallo” per portare a termine un importante intervento di recupero reti abbandonate e disperse. L’operazione si inserisce tra le attività della campagna “Blue Days” della fondazione ambientalista, che ha come obiettivo la salvaguardia dell’ambiente marino a 360 gradi. Dopo un primo sopralluogo per analizzare le condizioni dell’area e le modalità meno invasive di intervento da adottare, i subacquei sono scesi a una profondità di circa 30, rimuovendo unastrascicante200, di recente abbandono, che partiva dallo scoglio e proseguiva sul fondale sabbioso. Grazie alla preziosa partecipazione dei ...