I Ricchi e Poveri | “Prendiamo 1000 euro di pensione”

In una nuova intervista Angela Brambati e Angelo Sotgiu hanno raccontato della loro vita insieme. Insieme dal 1967, fanno sapere di prendere «poco di ... (vanityfair)

Dopo il successo a Sanremo, il duo composto da Angela Brambati e Angelo Sotgiu non intende fermarsi e anzi sogna anche il ritorno in Russia. "Ma ... (ilgiornale)

Personaggi tv. “ quanto prendiamo di pensione ”: Ricchi e Poveri , svelata la cifra – Angela Brambati e Angelo Sotgiu de I Ricchi e Poveri in ... (tvzap)

È bello riconoscere diritti alla Natura, ma poi occorrono azioni concrete per rispettarli: ... economica e sociale del Paese." Peccato che in Italia la povertà aumenti e aumenti altresì il divario tra chi non ha e chi ha troppo , tra poveri e ricchi. Parole, parole, parole

I Ricchi e Poveri costretti a vivere con pochi euro al mese, la cifra 'ridicola' per i big della musica: I Ricchi e Poveri sono costretti a vivere con veramente pochi soldi al mese, una cifra alquanto ridicola dato che si tratta dei big della musica italiana. Ricchi e Poveri - Spetteguless.it Angelo ...

Si cerca un piano globale contro le pandemie. I paesi ricchi frenano: 'Profitti delle aziende farmaceutiche intoccabili': Cosa che avrebbe consentito forse di limitare la penuria di farmaci nei paesi più poveri ma, ... Da parte dei paesi più ricchi è pure in corso un mercanteggiamento sul come e sul se aumentare gli ...