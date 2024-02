I programmi in tv oggi | 20 febbraio 2024 | film e intrattenimento

(Di martedì 20 febbraio 2024) Su Canale 5 la Champions League con Inter – Atletico Madrid, su Sky Ghost. Guida aiTv della serata del 20Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 20? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.20 Aline – La voce dell’amore. Aline ha una dote straordinaria capace di incantare tutti: il canto. Convinto del suo talento, uno dei fratelli spedisce una musicassetta, con diverse registrazioni della sorella, ad uno dei più importanti produttori discografici internazionali, Kamar. L’uomo viene irrimediabilmente conquistato dalla voce della ...

Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socio assistenziale e del volontariato. Le nostre riflessioni in diretta con ...: Oggi 20 febbraio si celebra la Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socio ... Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo ...

Audio. Podcast, 12 milioni di ascoltatori al mese. Ma il modello "pay" ancora non c'è: ...il podcasting è stato utilizzato dalle radio semplicemente come tecnologia per rendere disponibili i programmi tradizionali anche on demand al di fuori degli orari di messa in onda; ancora oggi in ...

Georgia, l'icona di Stalin: ...di origine georgiana Josif Stalin su un'icona Un paradosso possibile nella Georgia di oggi, dove ... finanziate da programmi come Unità nella Diversità di USAID, organizzazione già in passato oggetto ...