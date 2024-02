I piloti sbagliano la manovra di decollo e sbattono contro le luci della pista | la fusoliera si squarcia | panico a bordo

(Di martedì 20 febbraio 2024) E’ stata un’ora di ansia equella vissuta domenica pomeriggio dai passeggeri di un volo volo AirSerbia partito da Belgrado, in Serbia, appunto, e diretto a Düsseldorf, in Germania. L’aereo è stato costretto a girare in tondo sopra l’aeroporto per sessanta minuti prima di ottenere l’autorizzazione all’atterraggio di emergenza a causa dello squarcio che si era aperto nella. Ihanno infatti sbagliato ladie il velivolo ha urtato violentementel’impianto di illuminazionementre si stava alzando in volo. Il violento impatto ha causato un grosso squarcio nella livrea dell’aereo, costringendo il jet a rimanere in quota per circa un’ora prima di poter compiere un atterraggio di emergenza sulla stessa ...

Mercedes ha le chiavi del mercato piloti: su chi punterà Wolff: Non succederà, i "miei" non sbagliano. Sintetizzò anche con un certo fastidio su chi metteva in ... Il totonomi e il mercato piloti Mercedes Quindi, che fare Quali opzioni ha Toto Wolff. Non sarà ...

MotoGP, paradosso Di Giannantonio: vincente e appiedato, scaricato da Gresini, Honda e VR46. E l'agente polemizza con Biaggi: Ma si sa nella vita i detti non sbagliano mai, "non c'è due senza tre". Il team manager Uccio ... MotoGP, le ultime dal mercato piloti 2024: il quadrilatero Marini - Ducati - Honda - Di ...

MotoGP, Jack Miller: "Le persone dubitano di me. Ma so come smentirli": Passato dalla Ducati a KTM, Jack Miller ha l'obiettivo di diventare uno dei piloti di prima fascia di questa stagione, nonostante nel GP di Argentina dello scorso weekend non ...persone che si sbagliano ...