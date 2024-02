I padri del Pd | da Salvati a Ceccanti | dicono a Schlein che la riforma non è tabù

(Di martedì 20 febbraio 2024) Accade regolarmente, di questi tempi. Quando s’ode, a destra, un accenno allacostituzionale voluta dalla premier Giorgia Meloni, a... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

'Riconoscimento meritatissimo per Taurianova Capitale del Libro 2024': La giuria si è attenuta, a quanto pare, al decreto e ai criteri del decreto. Qui il punto. Il resto è polemica politica spicciola. Franca De Santis Presidente Terra dei Padri = '1708377470' AND ...

Genitori. Cresciamo i nostri figli senza l'ansia della perfezione: Attorno a questa tesi ruota tutto il lavoro divulgativo di Carlotta, che è anche ideatrice del podcast Educare con calma e del blog latela.com , una vera e propria community dove madri e padri ...

Spiritualità: Missionari vincenziani, il pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia miracolosa fa tappa a Lamezia ...: Negli orari in cui non sono impegnati nelle visite del territorio parrocchiale, i padri saranno disponibili per il ministero della confessione. I padri sia nelle messe sia negli altri incontri ...