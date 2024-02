I monopattini non salvano vite

(Di martedì 20 febbraio 2024) Le misure pseudo-ambientaliste introdotte dalla giunta Sala non soltanto non si sono rivelate efficaci nel perseguimento dell'obiettivo per le quali sono state pensate

PERUGIA - "La città in questo momento non ha le condizioni di sicurezza per poter ospitare lo Sharing dei monopattini". E’ una sentenza senza appello ... (lanazione)

Crollo cantiere, Giani: 'Sicurezza lavoro, prescrizioni più severe e intensificare controlli': ... visto il gran numero di cantieri presenti in questo momento nel capoluogo toscano, perché non ci ...1 minuto di lettura Facebook X WhatsApp Condividi via Email Stampa Articoli correlati Monopattini ...

Nuove piste ciclabili, Barchetta: "intervento spot destinato a fallire con dispendio di risorse": ... e le vie pedonali già esistenti in preda a bici e monopattini elettrici, poi infine il progetto Piedibus di cui in molti casi non vi è traccia neanche rimaste traccia delle strisce gialle a terra.

MilanoPost - Vittime Incidenti Monopattino, Milano Prima in Italia: E non è escluso che, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la vittima si trovasse a bordo ... nel 2022 le vittime sono state in forte crescita: per i monopattini (+77,8%) e bici elettriche ...