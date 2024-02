I migliori Albana di Romagna in 5 etichette al di sotto di 20 euro

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 20 febbraio 2024) Dopo la nostra piccola ricognizione sui Sangiovese dal migliore rapporto qualità-prezzo, torniamo di nuovo inper esplorare il lato bianchista del territorio. A portarne il vessillo è un vitigno autoctono, l', conosciuta, come tante uve che abbiamo incontrato finora, già al tempo dei Romani: ne parlano infatti i soliti Plinio il Vecchio e Plinio il Giovane, Catone e Varrone. Probabilmente anche il nome ha orgine latina: più che riferirsi ai Colli Albani, che alcuni ritengono la culla dell'uva poi trasportata dai Romani in, sembra più facile farlo risalire ad "albus", bianco, aggettivo che ne delinea il colore. La prima descrizione ufficiale di un vitigno chiamatoè del '300, nel Trattato di Agricoltura di Pier de' Crescenzi che ne delimita la zona di produzione a "Forlì e in tutta la ...