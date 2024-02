I leader aziendali si aprono alle nuove tecnologie per aumentare la competitività e affrontare le grandi sfide attuali

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Risultati del primo barometro Viva Technology & Wavestone condotto da OpinionWay in Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti PARIGI, 20 febbraio 2024 /PRNewswire/Più di 9 dirigenti su 10 (96%) considerano l'integrazione delleun fattore fondamentale per garantire ladella propria azienda. Secondo il 63% dei decisori intervistati, la tecnologia continua a svolgere un ruolo chiave nelle aziende, con l'IA sempre più in primo piano. Infatti, l'88% di loro intende investire nell'intelligenza artificiale entro il 2024. Dopo l'IA, leche attirano maggiormente l'attenzione dei dirigenti sono il cloud computing (49%) e la sicurezza informatica (40%). Il 93% deivede la tecnologia come unato ...