I dubbi sulla morte di Navalny | l’ipotesi Novichok e il mistero del cadavere congelato

Seconda corsa stagionale per Filippo Ganna . Dopo l’esordio in Australia al Tour Down Under (al quale ha seguito anche la tappa di Coppa del Mondo di ... (oasport)

Belen Rodriguez in bikini, un tuffo in mare per chiudere con il passato: I gossip sulla loro rottura sono sempre più decisi, rilanciati anche dal direttore di Novella2000 ...manchi la conferma ufficiale i posti sibillini della showgirl sembrano non lasciare spazio ai dubbi. ...

Un grande satellite europeo rientrerà sulla Terra in modo incontrollato: Inquinamento atmosferico nella Pianura Padana: le immagini dell'ESA non lasciano dubbi Vai all'approfondimento Nei mesi di luglio e agosto del 2011 il satellite è stato impegnato in una serie di 66 ...

L'importanza della trasparenza per decidere: l'esempio di Bologna e i dubbi sul Pnrr: Intendiamoci: il paese ha fatto molti passi avanti rispetto al passato, ma gli spazi di opacità sono ancora troppi e anche questo spiega perché le opinioni sulla fattibilità o l'utilità delle spese ...