I contribuenti non pagano il Festival per farsi ammaestrare da Ghali

(Di martedì 20 febbraio 2024) Confesso di non aver visto ildi Sanremo, non mi sento, dunque, di esprimere alcun giudizio sul livello qualitativo della kermesse, se non con riguardo al commento sfuggito a, dopo aver eseguito la sua suggestiva canzone, per quella frase dal sen fuggitagli di “stop al genocidio”; neppure in sé e per sé per quella frase, ma per la tempesta che ha suscitato, alimentando la ormai cronica guerriglia fra destra e sinistra. La libertà dell’artista La questione sollevata era ed è di estrema importanza, riguardava né più né meno la libertà di cui all’art. 21, comma 1, “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”, espressione quest’ultima omnicomprensiva, quindi estesa ad ogni manifestazione artistica. Bisogna, però, distinguere, nella libertà ...