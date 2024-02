HospitalitySud al via Ricerca di Srm | Presenze in Campania e a Napoli | crescita boom negli ultimi 10 anni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 20 febbraio 2024), evento dedicato alle forniture, ai servizi e alla formazione per l’hotellerie e l’extralberghiero, prenderà il via domani, mercoledì 21, e proseguirà nella giornata di giovedì 22 febbraio a, presso la Stazione Marittima. Ideato e organizzato dalla Leader srl, è l’appuntamento del Sud per gli operatori del mondo Ho.Re.Ca., in particolare per titolari, manager, impiegati, consulenti di: Hotel, Resort, Ville, Dimore Storiche, Relais, Country House, Agriturismi, Villaggi, Camping, Glamping, Bed&Breakfast, Affittacamere, Case Vacanza, Ostelli, Spa-Terme. Gli addetti ai lavori gratuitamente potranno visitare il Salone Espositivo per incontrare le aziende, che rappresentano numerosi settori merceologici, e partecipare ai Seminari di aggiornamento e di formazione e agli Incontri professionali su tematiche di ...