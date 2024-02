Hockey pista A2 A Breganze dopo il 5 a 1 abbiamo fatto i fenomeni ed è finita 5-5» Correggio è terza Scandiano primo in classifica Cupisti | Ma più così presuntuosi»

(Di martedì 20 febbraio 2024) Unadi Serie A2 disuda stropicciarsi gli occhi:il Rollerancora imbattuto a 17 punti,la Bdl Minimotorcon 13, in mezzo l’azzurra Novara con 15. E anche se a fine torneo una sola squadra sarà promossa in Serie A1, è lecito sognare, perché le due formazioni reggiane sino ad oggi, oltre a cogliere tanti punti, hanno pure mostrato undi qualità. Il Roller si deve però mangiare le dita perché aera in vantaggio per 5 a 1 a 18 minuti dalla fine della partita. Poi cosa è successo? Ce lo spiega mister Alessandro: "il 5 a 1, ognuno è diventato un fenomeno:giocato da ...

Eterno: Il già leggendario Jaromir Jagr torna in pista a Pittsburgh a 52 anni - blue News: A Pittsburgh andata in scena la cerimonia per onorare i passati fasti di Jaromir Jagr con i Penguins. Nell'occasione stata ritirata la sua maglia numero 68. Il 52enne sceso in campo per il ...

Divertimento e agonismo a Oropa per i campionati studenteschi di Broomball: ...nella terza edizione dei Campionati Studenteschi di Broomball svoltisi ad Oropa nella pista di ...anche a chi non ha dimestichezza con il pattinaggio su ghiaccio di simulare una partita di hockey ...

Forte dei Marmi strapazza il Lodi (7 - 2) e viaggia a forza...cinque: HOCKEY SU PISTA - Nel massimo campionato di hockey su pista il Centro Porsche Firenze Versilia Hockey Forte si porta a +5 sul Trissino. I rossoblu battono infatti 7 - 2 l'Amatori Lodi che si è ...