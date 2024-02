Ho iniziato per caso | spero diventi un lavoro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Non possiamo definirlo un nome nuovo dell’atletica leggera reggiana, sia perché ha 22 anni, sia perché in carriera ha già vinto due medaglie d’argento ai tricolori Promesse e ha pure fatto parte della nazionale italiana, sempre under 23. Ora però Giuseppe Gravante, nato a Guastalla, perito agrario e iscritto a Storia e Cultura Contemporanea in Unimore, è entrato "nel mondo dei grandi", categoria assoluti. Il salto non l’ha sentito eccessivamente, viste le due medaglie di bronzo conquistate ad Ancona su 1500 e 3000... "Sì, la mia è una storia strana, non è quella classica del bambino che inizia a fare atletica a 6 o 7 anni; io inizialmente ho gareggiato nel nuoto, ho giocato a calcio nella Saturno, ma poi dalle scuole medie non ho fatto sport. Non provengo da famiglia sportiva, ho una sorella, ma non fa sport". E allora come è arrivata la folgorazione? "Alle superiori ho ...