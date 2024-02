Ho faticato tanto e rinunciato a tutto | Arisa ritrova se stessa e ringrazia Loredana Berté

(Di martedì 20 febbraio 2024)ha affrontato un periodo buio della sua carriera e della sua vita. Il non essere stata scelta per Sanremo, neanche quest'anno, l'ha fatta soffrire molto, ma dopo ogni caduta è il saper rimettersi in piedi a dare una svolta alla propria vita. E questa svolta, forse merito anche del successo...

Arisa ha lanciato un messaggio su Instagram raccontando di come oggi sta bene, dopo aver attraversato momenti non semplici.Continua a leggere (fanpage)

Maisie Williams racconta del suo disagio: "Mi sentivo persa" durante Il Trono di Spade: Pur non essendo stata l'unica bambina a recitare sin dalla prima stagione in un progetto tanto ... in una recente intervista, ha ammesso di aver faticato non poco durante quel periodo per gestire il ...

Sinner non si ferma più: ... "Questo trofeo vuol dire tanto per me, perché significa che dalla sconfitta di un anno fa ho imparato molto, e perché qui mi hanno accettato a 18 anni con una wild card e ci tenevo. Ho faticato, ma ...

Crollo del cantiere: il muro del pianto: Firenze non sarà più la stessa dopo tanto dolore. I dettagli che stanno emergendo circa il cantiere del supermercato in costruzione in ... Per tutta la notte scorsa i Vigili del Fuoco hanno faticato per ...