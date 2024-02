Hilary Swank ricorda il periodo di pausa per assistere il padre | Tra i momenti più importanti della mia vita

(Di martedì 20 febbraio 2024) La star di Million Dollar Baby ha ripercorso il complicatovissuto tra il 2014 e il 2017. Ospite al Today Show, l'attrice premio Oscarsi è soffermata sulcompreso tra il 2014 e il 2017, quando decise di prendersi unadalla recitazione per stare accanto almalato, Stephen, e prendersi cura di lui. "È stato uno deipiùmia" ha confessato l'attrice,ndo di voluto rimanere insieme al genitore diventando la sua unica assistente dopo un trapianto al polmone. Un legame approfondito Stephenè scomparso il 1° ottobre 2021 e l'attrice ha dichiarato di essersi sentita 'benedetta' per aver ...

La prova che con Elio è davvero finita Belen Rodriguez va a cena fuori per San Valentino, ma con lei non c'è Elio: Tags: belenrodriguez belensingle eliolorenzoni sanvalentino Articolo precedente Hilary Swank svela i nomi dei suoi figli gemelli a un anno dal parto: spoiler, sono davvero particolari Articolo ...

Hilary Swank svela i nomi dei suoi figli gemelli a un anno dal parto: spoiler, sono davvero particolari: Tags: figli hilary swank gemelli hilary swank Hilary swank Articolo precedente Lo sportivo Andrew Howe diventa papà a 38 anni: il tenero scatto e il nome tradizionalissimo scelto per la bimba

Oscar, la formula perfetta dell'abito vincente: 2005 Fasciate nei loro abiti come dee dell'olimpo hollywoodiano, l'accoppiata blu per la protagonista e giallo per la non protagonista si ripresenta negli outfit vincenti di Hilary Swank e Cate ...