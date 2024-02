Harry | ti presento Sally | il regista ha trasformato il finale in un lieto fine dopo aver trovato l' amore

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ildi, tiha svelato die inizialmente concepito unstrappalacrime per la commedia romantica. Ildi, tinon era quello inizialmente concepito, e ilRob Reiner si è aperto su ciò che gli ha fatto cambiare idea. In una nuova intervista per Who's Talking to Chris Wallace, Reiner ha rivelato che la commedia romantica del 1989 aveva un "strappalacrime". "Neloriginalenon si mettevano insieme", ha detto Reiner al programma della CNN. Ilha dichiarato dicambiato la...

