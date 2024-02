Harry non tornerà a Londra | perché il duca di Sussex resterà in America con la moglie

L'incontro fra padre e figlio è stato "caloroso" ma ciò non vuol dire che il re intenda derogare a quanto deciso da sua madre nel summit di ... (sbircialanotizia)

Fonti vicine a Buckingham Palace hanno smentito i rumors che vorrebbero Harry disponibile ad aiutare la Corona in caso di necessità. E lui ha ... (vanityfair)

Re Carlo, rottura insanabile con Harry: "In nessun modo e in nessuna forma": Il fatto che il sovrano voglia ricucire con Harry non significa che intenda fare un passo indietro rispetto a quanto deciso da sua madre, la Regina Elisabetta II , nel 'summit di Sandrigham' nel ...

Sono aperte le iscrizioni al campus 'MagiSchola': ... oppure se si alzeranno esalazioni di fumi colorati e profumati, non temete!!! Il campus è riservato a chi conosce Harry Potter, perché solo loro possiedono gli strumenti per parteciparvi. Il corso ...

Povere Creature!, di Yorgos Lanthimos: Non si pensi che Lanthimos sia manicheo: gli unici legami affettivi di Bella sono il "padre" Godwin ... Alfie Blessington Kathryn Hunter: Madame Swiney Jerrod Carmichael: Harry Astley Hanna Schygulla: ...