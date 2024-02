Hamas | veto Usa dà via libera a Israele per altri massacri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024)ha condannato la decisione degli Stati Uniti di porre ilalla richiesta del Consiglio di Sicurezza dell'Onu per un cessate il fuoco a Gaza, affermando che ciò equivale a dare ail "via" per compiere "ulteriori". "Questoserve l'agenda dell'occupazione israeliana, ostacola gli sforzi internazionali per fermare l'aggressione e aumenta la sofferenza del nostro popolo - ha affermatoin una nota -. La posizione americana è il viaaffinché l'occupazione commetta".