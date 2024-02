Haiti sotto choc | sotto accusa la moglie dell’ex presidente “Un complotto per uccidere il marito”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Port-au-Prince, 20 febbraio 2024 – Una svolta da film nelle indagini relative all’omicidio deldiJovanel Moïse, avvenuto il 7 luglio 2021 nella residenza ufficiale di Pétition-Ville: secondo gli inquirenti, tra chi ha architettato il blitz ci sarebbe stata anche la first lady, laMartine Moïse. La donna avrebbe complottato con il primo ministro uscente Claude Joseph per far sì che fosse lei stessa a salire alla carica presidenziale dopo la morte del. Intorno alle 4 del mattino del 7 luglio, un commando armato diani-statunitensi e colombiani – tra cui anche esponenti dell’esercito della Colombia – aveva fatto irruzione nel palazzo presidenziale, sparando una raffica di colpi alMoïse, per un totale di 12 proiettili tra testa, addome, ...