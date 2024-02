Gundogan | «Napoli? Hanno cambiato allenatore | questo rende tutto più difficile»

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ilkay, centrocampista del Barcellona e della nazionale tedesca, ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Vanguardia in cui ha parlato della sua nuova avventura in Spagna e del match di Champions contro il. Il Barça corrisponde al club che ti aspettavi? «Sapevo che sarei venuto in uno dei più grandi club del mondo. Con migliaia di tifosi e opinioni di tutti i tipi suciò che facciamo». C’è più pressione al Barcellona o al City? «Non vedo molta differenza. Sono abbastanza intelligente da sapere quando ho fatto una buona o una cattiva partita. Anche quando mi arrivano critiche da familiari o amici: “Avresti potuto giocare meglio oggi, Ilkay”». Se ti dico cheBarça ha il potenziale per giocare meglio, sei d’accordo? «Sì, sicuramente. Ognuno di noi può fare meglio. Non stiamo giocando ...

Napoli - Barcellona, Xavi recupera Joao Felix e pensa al 4 - 4 - 2 (CorSport): ... il portoghese pare destinato ad essere inserito nella lista dei convocati per Napoli . Per ovvie ... confermato il difensore centrale Christensen accanto a Frenkie de Jong, spalleggiati da Gundogan e ...

Il Real ha preso Mbappé, per Kvaratskhelia il Barcellona è un esame per il mercato (Mundo Deportivo): Perché - scrivono - 'con un contratto al Napoli fino a giugno 2027, Kvaratskhelia è uno dei nomi che la dirigenza sportiva del Barça sta maneggiando per rinforzare l'esterno sinistro . Anche se ...

Senza i gol nel finale, il Barcellona sarebbe nono in classifica (Sport): Xavi pensa al Napoli, contro il Celta fa turn over e rischia di pareggiare L'allenatore del ... Tra cui Gundogan, centrocampista fondamentale per il gioco dello spagnolo. ' Giocherà sicuramente titolare ...