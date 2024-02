Guidolin | «La mentalità offensiva di Atalanta e Bologna non è la costruzione da dietro ma altro»

(Di martedì 20 febbraio 2024) Le parole di Francesco, ex tecnico di, sulla sfida per il quarto posto tra le due squadre Francescoha allenato sia l’che il, le due squadre che in questo momento si contendono a pari punti il quarto posto. Questa la sua valutazione sul duello che vale un posto in Champions League offerta a La Gazzetta dello Sport. UN DUELLO DA CHAMPIONS – «Assolutamente sì. Perché ilha l’entusiasmo frutto di un bel gioco riconosciuto da tutti ma anche di una programmazione e di un ottimo lavoro da parte della società: e qui bisogna fare un applauso anche al club. Gioca con serenità, determinazione e voglia di vincere in ogni campo». ENTUSIASMO, ABITUDINE– «Bella ...

