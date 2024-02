Guida alla compilazione delle pratiche online per ottenere facilitazioni edilizie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) A partire da fine gennaio è operativo il sito aggiornato bonusfiscali.enea.it, che consente la trasmissionerelative ai bonus edilizi all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. Attraverso il portale è possibile trasmettere i dati degli interventi di efficienza energetica e di utilizzo di fonti di energia rinnovabile per cui i lavori sono terminati a partire dal 1° gennaio 2024. Tale il criterio temporale per accedere alle detrazioni fiscali Bonus Casa (art. 16-bis del DPR 91/1986) ed Ecobonus (art. 14 del DL 63/2013). La trasmissione dei dati deve avvenire entro il 90esimo giorno ddata della fine dei lavori e il termine per la trasmissione al portale è fissato per il 25 aprile 2024. Il primo passo è l’accesso al portale, che può avvenire tramite log in per gli utenti ...