Guerre stellari in tribunale Fiorello | le forze oscure di Fedez

(Di martedì 20 febbraio 2024) Nuovo appuntamento con "VivaRai2!"., Biggio e Casciari, insieme a tutto il cast, hanno suonato la sveglia come di consueto, tra buonumore, musica e ironia sulle notizie del giorno. Si parla di smog in Lombardia, tema che sta tenendo banco negli ultimi giorni: "Il sindaco Sala non ci sta e si ribella. Per lui non è così, stanno esagerando. Ha detto "secondo me....coff...non esiste...coff...lo smog" - l'ironia di- Adesso bisogna respirare a giorni alterni. Sala ha poi concluso aggiungendo "non è smog, è solo la Smog Week". Al centro dell'attenzione torna anche: "Ha denunciato il Codacons che poi ha denunciatoche ha quindi ridenunciato il Codacons che al mercato mio padre comprò - scherza lo showman - I suoi legali dicono "...

Ad oggi l’allarme americano per le presunte capacità russe di mandare in orbita armi nucleari antisatellite rappresenta tanto rumore per quasi ... (panorama)

Star Wars: la Spada Laser Force FX Elite di Luke Skywalker Hasbro The Black Series è in sconto su Amazon: Nella scatola, oltre alla riproduzione dal mondo di Star Wars, è presente anche un piedistallo su cui poter esporre questo gadget a tema Guerre stellari , con o senza la lama rimovibile. Non perdere ...

Star Wars, il copione di Harrison Ford venduto per una cifra corposa: ... quando la sua carriera non era ancora decollata, era un po' sbadato: abbastanza da dimenticare in un appartamento preso in affitto a Londra una versione non definitiva del copione di Guerre stellari ...

1977, Harrison Ford regala la sceneggiatura di 'Star wars' agli affittuari londinesi. Ritrovata, va all'asta: Un ritrovamento casuale di una bozza inedita del primo film della celebre saga di Guerre stellari , anno 1977, ha portato alla eccezionale vendita all'asta. Il manoscritto di Star Wars - Guerre stellari era stato lasciato dall'attore statunitense Harrison Ford , il protagonista Han ...