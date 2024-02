Guerra in Medio Oriente | al voto nuova risoluzione Onu sul cessate il fuoco a Gaza Usa | “Non passerà”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

Roma, 20 febbraio 2024 – L'Onu sta per chiedere un nuovo "ilumanitario" a, ma c'è il rischio di veto Usa. "Non pensiamo che migliorerebbe la situazione: se questaviene messa ai voti, non passera'", ha ribadito ieri il vice ambasciatore degli Stati Uniti, Robert Wood. Laverrà votata dal Consiglio di sicurezza alle 10 ora locale (le 16 in Italia). Il testo si oppone allo "sfollamento forzato della popolazione civile palestinese" e chiede la liberazione degli ostaggi. Un altro rapporto delle Nazioni Unite lancia l'allarme fame per la Striscia: il 15,6% dei bambini sotto i due anni rischia al vita per malnutrizione acuta.