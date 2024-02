Gudmundsson | l’esterno del Genoa è migliore per passaggi chiave effettuati

(Di martedì 20 febbraio 2024) Le statistiche chiavi deldel: un giocatore tanto offensivo in campo quanto decisivo per i rossoblucon ilcontinua sempre a fare la differenza, e non è soltanto una questione di campo, ma anche di statistiche: dimostrando di essere cardine della squadra, oltre che ad essere sempre pericoloso davanti. Secondo quanto appreso da Pianetaè il calciatore che ha colpito più legni nell’attuale Serie A ed è ancheche ha fatto il maggior numero diforniti ai compagni: bensì 47.

