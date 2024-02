Grifo | un 2024 a due facce Dalle stelle alla crisi del gol

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Otto gare nel girone di ritorno: le prime quattro da favola, le ultime quattro da incubo. Dall’avvento di Formisano (la partita con il Cesena all’esordio non è attribuibile al giovane tecnico) il Perugia è come se avesse giocato due mini campionati. Inspiegabile la doppia faccia del, soprattutto perché il crollo è avvenuto nelle gare sulla carta più accessibili, quelle fino al match con la Torres. Quattro vittorie consecutive, condite da ben dieci gol realizzati e tre subiti; due successi in trasferta con Pescara e Pontedera, sei gol fatti contro la Lucchese e la Spal al Curi. Un Perugia, anche se in emergenza, tonico e soprattutto nella veste inedita di macchina da gol. En plein con dodici punti nel poker di gare che hanno aperto il girone di ritorno, contro formazioni anche piuttosto insidiose. E poi cosa è successo? Il Perugia con Rimini, Sestri Levante, ...