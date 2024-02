Greta Rossetti ha uno sfogo al GF | “È devastante” cosa è successo

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 20 febbraio 2024) Questa mattina al Grande Fratellosi è svegliata con una vena un po’ malinconica e riflessiva. Dopo quanto accaduto nella puntata di ieri del GF, Federico Massaro ha avuto un crollo, sta di fatto che si è anche gettato in piscina vestito., allora, ha deciso di parlargli per spronarlo a reagire. Nel farlo, la giovane ha toccato dei tasti molto delicati ed importanti che riguardano la sua persona e il percorso di crescita e maturazione che ha avuto all’interno della casa. Le riflessioni dial GFe Federico Massaro hanno avuto un confronto molto intenso nel corso della giornata odierna. La ragazza, nel vedere il suo coinquilino così provato per tutte le nomination avute ieri sera, ha colto la palla al balzo per fare un ...