Grande Fratello sondaggi 21 febbraio | ecco il possibile eliminato

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 20 febbraio 2024) Mercoledì 21andrà in onda una nuova puntata del, durante la quale apprenderemo il nome del nuovo concorrente che dovrà abbandonare la casa più spiata d'Italia. Il televoto, in questa circostanza, vede sfidarsi cinque persone, ovvero: Stefano Miele, Sergio D'Ottavi, che sono risultati i meno preferiti durante le due precedenti puntate del reality show, a questi nella puntata di ieri del GF si sono aggiunti anche Beatrice Luzzi, Marco Maddaloni e Federico Massaro. Il pubblico è chiamato a votare per la persona che si intende salvare. Proprio per tale ragione, la persona che otterrà il minor numero di voti dovrà lasciare la casa. Istanno dando dei risultati un po' altalenanti, che lasciano trapelare una certa indecisione da parte dei telespettatori. Esito...