Grande Fratello | Perla Vatiero e Marco Maddaloni criticano Greta Rossetti per il suo nuovo triangolo amoroso VIDEO

Il Grande Fratello sta per subire una chiusura anticipata? Alfonso Signorini , durante l’ultima puntata del reality show in onda su Canale 5, replica ... (comingsoon)

Grande Fratello chiude prima Alfonso Signorini replica così in diretta Tv: La nuova edizione del Grande Fratello sta lasciando il pubblico di Canale 5 con l'amaro in bocca, e sono tantissimi i fan a chiedere che il programma sia chiuso in anticipo . Nelle ultime settimane sono circolati diversi ...

'Mi emoziono', 'Zero pathos': ex Vipponi commentano Perla e Mirko al Grande Fratello e i pareri sono discordanti: Dopo otto mesi di tribolazioni in tv, finalmente la coppia ha ammesso ieri in diretta durante il Grande Fratello di provare ancora dei sentimenti. Ed allora, evviva l'amore! Ma quali sono state le ...

GF, Beatrice contro Rosy (VIDEO): 'Mancanza di rispetto per l'essere umano. Il suo pezzo tirata alla lunga diventa...': Ieri sera nella casa del Grande Fratello durante le nomination, Rosy ha voluto imitare Simona Tagli , con la maggior parte del web che ha però ha criticato la performance della cuoca cinese ritenuta di poco gusto e troppo ...