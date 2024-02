Grande Fratello | Letizia confida a Fiordaliso | “E’ successo” La rivelazione in diretta 

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 20 febbraio 2024)torna in Casa per festeggiare il suo compleanno.fa unain diretta. La reazione del conduttore, la cantanteha deciso di lasciare il gioco dopo cinque mesi di avventura all’interno della Casa. L’ex gieffina nel corso della diretta di lunedì rientra in Casa, anche solo attraverso l’occhio in salotto solo per festeggiare il suo compleanno insieme ai suoi compagni di avventura. LEGGI ANCHE: Paolo Bonolis condurrà Sanremo nel 2025? Lain diretta… la reazione di Signorini “Zia è” esclamafacendo unain diretta durante i festeggiamenti. “Lo so che è” ...